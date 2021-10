Betrunkenes Duo legt heißen Reifen auf den Asphalt

Für zwei Autoinsassen wurden am Montagabend wegen ihrer «sportlichen» Fahrweise in der Escher Rue du Canal zu Fußgängern. Einer Polizeistreife ist gegen 23.30 Uhr in Esch/Alzette ein Auto aufgefallen, das «äußerst sportlich» durch die Straße gefahren sei und plötzlich eine Vollbremsung hinlegte, wie die Beamten am Dienstag mitteilen. Offenbar hatte der Fahrer die Streife bemerkt und versuchte durch Abbiegen in eine Nebenstraße zu entkommen.

Die Polizisten hefteten sich an die Fersen und konnten den Wagen kurz drauf stoppen. Bei der Kontrolle der Insassen fiel zunächst auf, dass der Fahrer zu Tief ins Glas geschaut hatte. Seinen Führerschein musste der Mann an Ort und Stelle abgeben. Das Auto gehörte allerdings dem Beifahrer, dieser hatte ebenfalls dem Alkohol zugesprochen, weshalb die Beamten den Männern die Weiterfahrt untersagten.

Eine Entscheidung, die der Autobesitzer offenbar nicht hinnehmen wollte. Als die Einsatzkräfte ihm die Lage erklärten, habe er nach Polizeiangaben die Beamten beschimpft und beleidigt. Deswegen erwartet den Mann nun eine Anzeige.

(L'essentiel)