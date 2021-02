Feuerwehr löscht Großbrand nach zwei Stunden

In einem Gebäude nahe der Place d'Armes ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen, das im vierten und fünften Stockwerk wütete. Auf L'essentiel-Nachfrage teilte das CGDIS mit, dass der Alarm gegen 19.30 Uhr eingegangen war. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand der Dachstuhl des Hauses in Flammen. Die Bauweise und die Tatsache, dass die Flammen bereits aus dem Fenstern schlugen erschwerten die Löscharbeiten.

Um 20.30 Uhr bekämpften etwa 50 Einsatzkräfte aus vier Bezirken den Brand – zum Teil auch mit Atemschutzgeräten aus dem Innern des Gebäudes, um die Ausbreitung des Brandes zu verhindern. Das Gebiet wurde für die Dauer des Einsatzes abgeriegelt.

Wie sich in der Folge herausstellte, war das Feuer in einer Küche ausgebrochen und gegen 21.30 Uhr unter Kontrolle. Zwei Personen wurden mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

[incendie en cours] place d’Armes à Luxembourg-ville. De nombreux moyens sur place et en route. Prière d’éviter le secteur et de laisser le passage libre. pic.twitter.com/2nc4jgJdSa — CGDIS (@CGDISlux) February 15, 2021

(sl/L'essentiel)