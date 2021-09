Junge Männer verprügeln Autofahrer

Ein Autofahrer wurde am Sonntag in Echternach von zwei jungen Männern verprügelt. Das teilt die Police Grand-Ducale am Donnerstag mit. Gegen 14 Uhr sei es nahe des Parkplatzes «A Kack» in der Rue du Pont zu einer Meinungsverschiedenheit und einer anschließenden verbalen Auseinandersetzung zwischen den Parteien gekommen.

Die jungen Männer gingen in der Folge auf dem Mann los und traktierten ihn mit mehreren Faustschlägen. Einer der Angreifer trat auch gegen die Tür des Wagens. Der Fahrer konnte vom Tatort flüchten.

Die Polizei sucht nun nach den jungen Männern. Einer der beiden hat helle Haut, kurzes braunes Haar sowie eine auffällige Sternentätowierung am rechten Oberarm. Er trug zum tatzeitpunkt schwarze Kleidung. Der zweite Täter hat dunkle Haut und lange schwarze Locken. Er war mit einem Kapuzenpullover mit der Aufschrift einer französischen Fußballmannschaft bekleidet.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Echternach unter der Telefonnummer (+352) 244 72 1000 oder per E-Mail (police.echternach@police.etat.lu) entgegen.

(sw/L'essentiel)