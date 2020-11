Polizei stellt 22 Verstöße in zwei Stunden fest

Die Police Grand-Ducale hat am Donnerstagnachmittag zahlreiche Verkehrsteilnehmer in Bad Mondorf kontrolliert. Innerhalb von zwei Stunden haben die Beamten 22 Verstöße festgestellt. In fünf Fällen telefonierte ein Autofahrer während der Fahrt, in einem weiteren Fall war die kontrollierte Person nicht im Besitz eines Führerscheins.

Darüber hinaus fuhr ein Autofahrer ohne gültige technische Kontrollbescheinigung. Ein anderer Fahrer hatte seine Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert. Die Polizei stellte auch einen Strafzettel für ein gefährliches Überholmanöver aus, das ohne ausreichende Sicht durchgeführt wurde.

Ein weiterer Strafzettel betraf einen Fahrer, der ein Kleinkind unsachgemäß in seinem Fahrzeug gesichert hatte. Außerdem beanstandeten die Beamten die Fahrzeugbeleuchtung und in vier Fällen wurde die Lichthupe unrechtmäßig betätigt.

(sw/L'essentiel)