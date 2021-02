Luxemburger Bahnhof entgeht einer Tragödie

Der Luxemburger Hauptbahnhof ist am Mittwochabend beinahe zum Schauplatz einer Tragödie geworden. Wie die Police Grand- Ducale am Donnerstag mitteilt, hat ein Autofahrer gegen 19.55 an einer roten Ampel an der Place de la Gare gestanden.

Ohne ersichtlichen Grund hat der Fahrer dann plötzlich den Rückwärtsgang eingelegt und das Fahrzeug dahinter gerammt. Danach fuhr er über die rote Ampel und auf die Tramtrasse in Richtung Bahnhofsvorplatz. Letzten Endes krachte er gegen die Glasfront des Bahnhofs und kam zum Stillstand.

Mehrere Fußgänger, die zu dem Zeitpunkt an der Stelle unterwegs waren, mussten dem Wagen ausweichen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Fahrer wurde noch vor Ort von der Polizei gestellt. Alkohol- und Drogenschnelltest verliefen negativ. Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und ordnete die Festnahme des Fahrers an. Der Mann wurde am Donnerstagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

(sw/L'essentiel)