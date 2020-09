Zwei Tote nach Streit in Düdelingen

Der Police Grand-Ducale wurde am Sonntagabend gegen 20 Uhr ein Streit in einer Wohnung in der Düdelinger Rue Grand-Duc Adolphe gemeldet. Der Anrufer berichtete auch von einer Schusswaffe. Mehrere Streifen begaben sich unverzüglich vor Ort, wo die Beamten die Leichen zweier Männer fanden und die Schusswaffe sicherstellten. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, waren die Verstorbenen 57 und 23 Jahre alt. Was genau am Tatort passiert ist, wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei konnte bisher nur bestätigen, dass beide Männer an dieser Adresse gemeldet, aber nicht miteinander verwandt waren.

Eine junge Frau, die ebenfalls in der Rue Grand-Duc Adolphe lebt, kam erst nach Hause, als bereits großer Tumult auf der Straße herrschte. «Ich bin erst später am Abend nach Hause gekommen. Überall war Polizei und das Haus war abgesperrt», erzählte sie L'essentiel. Dass Menschen ihr Leben verloren haben, habe sie selbst erst am Morgen durch die Presse erfahren.

Auch Zeugen aus einem Café, das sich in der Straße befindet, haben vor dem Eintreffen der Rettungsdienste nichts mitbekommen. «Auf einmal kam die Polizei hier vorbei gerast. Insgesamt sind fünf Polizeiwagen, zwei Krankenwagen und die Feuerwehr zum Haus gefahren», berichtet der Mann. Die Kriminalpolizei sei erst gegen 23.30 Uhr eingetroffen. Doch auch die Gäste des Cafés konnten weder Angaben zum Geschehen noch zu den beiden Opfern machen.

(L'essentiel)