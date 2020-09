Betrunkener fährt Polizei den Spiegel ab

Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagabend ausgerechnet den Außenspiegel eines Polizeiautos abgefahren. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war eine Streifenbesatzung gerade dabei ein Restaurant in der Rout de Kayl zu kontrollieren, als der Mann geparkten Streifenwagen touchierte.

Der Zusammenstoß schien den Mann nicht weiter zu beeindrucken, denn er fuhr einfach weiter. Die Beamten nahmen zunächst zu Fuß und dann mit dem Streifenwagen die Verfolgung auf. In der Rue de l'Etang konnten sie den Betrunkenen schließlich stoppen. Den Mann erwartet eine Anzeige und sein Führerschein wurde einbehalten.

(L'essentiel)