Bande schlägt Jugendlichen krankenhausreif

Ein Streit ist in Luxemburg-Stadt am Wochenende eskaliert. Gegen 2.30 Uhr morgens sind zwei Gruppen aus noch unbekanntem Grund aufeinander losgestürmt. Das teilte die Police Grand-Ducale am heutigen Sonntag mit. Bei der Auseinandersetzung sollen zwei Jugendliche von mehreren Personen in der Nähe des Friedhofs in der Rue de Bouillon angegriffen worden sein.

Eines der Opfer der Auseinandersetzung sei schwer verletzt worden, teilt die Polizei in einem Communiqué mit. Derzeit suchen die Beamten nach den Angreifern. Die Gruppe soll aus drei bis vier Personen bestehen.

(jg/L'essentiel)