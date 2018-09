CFL nimmt Stellung zu Zugpanne

Die Fahrgäste der Linie 50 zwischen Luxemburg und Arlon werden den gestrigen Mittwochabend so schnell nicht vergessen. Während ihr Zug gegen 20 Uhr in der Nähe der belgischen Grenze aufgrund eines Defekts nicht mehr weiterfahren konnte, mussten sie aussteigen und auf den Schienen bis zum Bahnhof Kleinbettingen laufen.

Dies ist ein normales Verfahren, wie die CFL berichtet: «Wenn ein Zug von einer Panne betroffen ist und seine Fahrt nicht fortsetzen kann, wird er so schnell wie möglich abgeschleppt, um die Auswirkungen des Vorfalls auf den Schienenverkehr möglichst gering zu halten».

Der Bahnhof war noch nicht allzu weit entfernt

Das Problem im vorliegenden Fall am Mittwochabend war, dass es viel zu lang gedauert hätte, das Fahrzeug abzuschleppen. Daher wurden die Fahrgäste «gebeten, aus dem Zug auszusteigen und zum Bahnhof Kleinbettingen zurückzukehren, der noch nicht allzu weit entfernt war», so die Luxemburger Bahn.

Am Ende verloren die Fahrgäste mehr als zwei Stunden. Was die Erstattungsmöglichkeiten betrifft, sollen sich betroffene Personen direkt an die CFL wenden: «Für jede Beschwerde können die Kunden sich jederzeit an die CFL wenden, um alle notwendigen Informationen zu erhalten».

(th/L'essentiel)