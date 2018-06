Lkw bleibt stecken – Zugverkehr gestoppt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Lastwagen ist am frühen Montagabend in Luxemburg-Stadt unter einer Eisenbahnbrücke stecken geblieben, wie die CFL mitteilen. Auf dem Pont de Clausen rollt der Zugverkehr der Linie 10 zwischen Luxemburg und Gouvy in Belgien.

Weil noch nicht bekannt ist, wie stark die Brücke durch den Unfall beschädigt worden ist, wurde der Zugverkehr zwischen der Hauptstadt und Dommeldingen vorerst gestoppt. «Unser Team vor Ort beurteilt nun, ob die Stabilität der Brücke beeinträchtigt wurde», so die luxemburgische Eisenbahngesellschaft gegenüber L'essentiel.

Zwischen den beiden Bahnhöfen werden nun Shuttle-Busse eingesetzt. Die Passagiere müssen sich dennoch auf Streichungen oder Verspätungen einstellen.

(L'essentiel)