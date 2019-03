35 Feuerwehr-​​Männer kämpfen gegen Feuer

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es bedurfte dem Einsatz von 35 Feuerwehrleuten, um den Brand in einer Garage an der Route de Thionville in Howald unter Kontrolle zu bringen. Die Flammen schlugen bis zu den oberen Stockwerken und zerstörten große Teile der Wohnung direkt über der Garage.

Ein Bewohner musste aus seiner Dachgeschoss-Wohnung evakuiert werden. «Die Wohnungen sind unbewohnbar», sagte ein Sprecher des Centre d'intervention d'Hesperange. Die Bewohner werden daher vorübergehend umgesiedelt.

Laut Feuerwehr-Angaben wurde niemand verletzt. Die Polizei war vor Ort, um eine Untersuchung einzuleiten, die die Ursache des Vorfalls ermitteln wird.

