Junger Mann wurde auf offener Straße verprügelt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Police Grand-Ducale wurde am zweiten Weihnachtstag wegen einem am Boden liegenden Mann zur Place John F. Kennedy in Petingen gerufen. Er war zuvor von einem Unbekannten zusammengeschlagen worden. Als die Beamten eintrafen, wurde das Opfer bereits von den Rettungskräften erstversorgt.

Das Opfer war vom Bahnhof kommend in der Rue Robert Schumann unterwegs, als ihn plötzlich ein Unbekannter nach einer Zigarette fragte. Aus ungeklärten Gründen kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, in welcher der Täter schließlich handgreiflich wurde. Erst als eine Zeugin dem Opfer zu Hilfe kam, flüchtete der Angreifer, der trotz Fahndung nicht mehr gefunden wurde.

Beim Täter handelt es sich um einen jungen, ungefähr 1,75 Meter großen Mann mit kurzen Haaren. Er war mit einer schwarzen Jacke der Marke «North Face» und einem schwarzen Jogginganzug bekleidet. Eine Strafanzeige wurde erstellt.

(L'essentiel)