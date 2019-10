Video zeigt Geisterfahrer auf Luxemburger A7

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf Facebook ist am Montagmorgen ein Video aufgetaucht, das einen Geisterfahrer auf der Luxemburger A7 zeigt. Wie es in der Veröffentlichung heißt, sei das Fahrzeug in Richtung Norden gefahren. Den Verkehrsteilnehmern, die Richtung Süden unterwegs waren, ist der Falschfahrer auf der Überholspur entgegengekommen.

Wie die Police Grand-Ducale auf Nachfrage von L'essentiel mitteilt, begleiteten die Beamten am Freitag gegen 10 Uhr einen Falschfahrer, der einen schwarzen Pkw der Kompaktklasse fuhr, von der A7. «Zu einem Unfall ist es nicht gekommen. Unsere Beamten konnten das Fahrzeug schnell ausfindig machen», erklärt eine Sprecherin der Polizei.

(sw/L'essentiel)