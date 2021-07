Polizei verhaftet mutmaßlichen Brandstifter

Die großherzogliche Polizei hat am Sonntagvormittag einen Mann festgenommen, der gedroht haben soll, seine Ex-Freundin umzubringen. Außerdem wird er verdächtigt, ihr Auto angezündet zu haben.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, soll der Mann in der Nacht auf Sonntag seine ehemalige Partnerin, die in einem Lokal in Kayl arbeitet, nach Schließstunde aufgesucht und beleidigt und belästigt haben. Nachdem ihm der Eintritt verwehrt wurde und der Mann gegangen war, soll er das Auto der Frau in Brand gesetzt sowie drei Reifen zerstochen haben. Die Brandabteilung der Kriminalpolizei wurde mit der spurentechnischen Untersuchung befasst.

Gegen 9.30 Uhr wurde der Polizei eine verdächtige und stark alkoholisierte Person in Düdelingen gemeldet, bei welcher es sich um den flüchtigen Mann handelte. Dieser äußerte in Gegenwart der Polizeibeamten Morddrohungen gegen seine Ex-Freundin. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann wegen des dringenden Verdachts der Brandstiftung und der geäußerten Morddrohungen festgenommen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

(L'essentiel)