Polizei nimmt zehn Dealer in einer Woche fest

Die Police Grand-Ducale hat in den vergangenen Wochen an mehreren Standorten im Drogen-Milieu in Luxemburg-Stadt und Esch/Alzette aufgeräumt. Insgesamt wurden zehn Drogendealer auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Am 28. Oktober erfolgte die erste Festnahme in Esch/Alzette aufgrund mehrerer Kokainkugeln und eines größeren Geldbetrages, am nächsten Tag wurde ein Dealer in der Nähe des Hauptbahnhofs in Luxemburg-Stadt dingfest gemacht, der so viele Drogenkugeln im Mund trug, dass er den Mund bei einer Polizeikontrolle nicht öffnen konnte. Am Abend wurde außerdem eine Frau auf frischer Tat ertappt, die Kokainkugeln an einen Konsumenten verkauft hatte. Am 30. Oktober konnten die Polizisten in der Rue Pasteur in Esch einen Verdächtigen festnehmen, der – wie sich dann rausstellte – illegal im Großherzogtum aufhielt. Am selben Tag stießen Beamte am Hauptbahnhof in Luxemburg-Stadt auf einen weiteren Mann, der auffällige Schluckbewegungen machte und seinen Mund verschlossen hielt. Auch er hatte mehrere Kokainkugeln darin versteckt, sowie eine größere Geldsumme bei sich.

An Halloween konnten im Rahmen einer großangelegten Drogenkontrolle im hauptstädtischen Bahnhofsviertel zwei weitere Drogendealer auf frischer Tat ertappt werden. Am Montag folgten ebenfalls zwei Festnahmen in Luxemburg-Stadt, ein weiterer Dealer wurde am Dienstag dingfest gemacht.

(L'essentiel)