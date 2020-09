Drogendealer im Bahnhofsviertel geschnappt

Im Luxemburger Bahnhofsviertel konnte am Montag erneut ein Drogenhändler in der Rue de Strasbourg gestellt werden. Die Person wurde der Polizei zuvor gemeldet und konnte gleich vor Ort von den Beamten identifiziert werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft konnten zehn Gramm Kokain, 13 Gramm Heroin sowie Bargeld und ein Handy sichergestellt werden, der Mann wurde noch auf der Stelle festgenommen und in die Strafvollzugsanstalt in Schrassig gebracht.

Auch in Düdelingen musste eine Streife gegen 12.45 Uhr wegen illegalen Drogenbesitzes eingreifen. Die Beamten wurden auf eine Gruppe junger Männer aufmerksam, die noch schnell versucht haben, eine Tüte Marihuana zu verstecken. Einer der Männer Person hatte sich gegen die Kontrolle gewehrt, sodass er in Handschellen gelegt und sie und mit zur Dienststelle genommen werden musste. Die Drogen und das Handy des Mannes wurden beschlagnahmt, seine Wohnung durchsucht. Hier wurden noch einmal mehrere Handys, eine Präzisionswaage, ein Grinder und die Patrone einer Schusswaffe sichergestellt. Der junge Mann muss sich nun wegen Drogenbesitzes verantworten. Gegen eine weitere Person, die an der gleichen Adresse wohnt, wurde wegen Verstoß gegen das Waffengesetz Protokoll erstellt.

Am Abend gegen 20.50 Uhr konnte ein Mann seinem Konsum bei einer Fahrzeugkontrolle nicht mehr verbergen: Der Wagen roch dermaßen nach Marihuana, dass die Beamten ihn gleich darauf angesprochen haben. Er rückte sofort eine größere Plastiktüte mit dem Rauschgift raus. Bei der Wagen- und Körperdurchsuchung konnten zudem noch weitere kleinere Mengen an Marihuana und Haschisch sichergestellt werden. Auch zwei Handys und einen Grinder musste der Fahrer abgeben. Der anschließend durchgeführte Drogentest verlief positiv, woraufhin noch eine Blutprobe angeordnet wurde. Da auch noch seine Steuervignette abgelaufen war, muss sich der Fahrer nun wegen Drogenbesitzes und Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung verantworten.

(lm/L'essentiel)