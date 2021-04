Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Ein Motorradfahrer wurde am Donnerstagabend zwischen Esch/Alzette und Rümelingen auf Höhe des Kayler Poteau schwer verletzt, wie die Police Grand-Ducale mitteilte. «In einer Linkskurve, kurz vor dem Ortseingang Rümelingen, krachte der Mann mit seinem Motorrad in die Leitplanke und wurde in das angrenzende Gebüsch geschleudert», so die Polizei.

Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, er befindet sich aber nicht in Lebensgefahr.

