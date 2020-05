Mann geht mit Messer auf Ex-​​Frau los

Ein Mann hat am frühen Montagnachmittag in der Route de Luxembourg in Steinfort seine Ex-Frau mit einem Messer angegriffen und dabei schwer verletzt, wie die Police Grand-Ducale mitteilte.

Zunächst war er ihr zu Fuß gefolgt, bevor er sie angriff und zu Boden stieß, wie Zeugen am Tatort berichteten. Die Polizei fand das schwer verletzte Opfer mit einigen Zeugen am Tatort vor, der Angreifer konnte wenig später in der Rue des Martyrs «ohne Widerstand» verhaftet werden.

Während der Mann ins Gefängnis von Schrassig gebracht wurde, wurde die Frau ins Krankenhaus eingeliefert.

(L'essentiel)