Biker erwischt Wildschwein und stürzt

Am Mittwochabend gegen 21 Uhr ist ein Motorradfahrer auf der CR370 bei Herborn mit einem Wildschwein kollidiert. Wie die großherzogliche Polizei am Donnerstagmorgen mitteilt, konnte der Biker dem Schwein nicht mehr ausweichen und stürzte in der Folge.

Der Biker wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Das Wildschwein verendete bei dem Zusammenstoß.

(L'essentiel)