27 Fußballschuhe aus der Kabine gestohlen

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte kam es am vergangen Wochenende zu einem Einbruch in das Vereinsheim eines Düdelinger Fußballclubs. Der oder die Diebe hatten es dabei auf die Umkleidekabine abgesehen. Aus der Kabine wurden 27 Fußballschuhe-Paare entwendet. Damit nicht genug, es wurden auch noch T-Shirts, Hosen und weiteres Sportzubehör geklaut.

Nach Erkenntnissen der Beamten soll sich die Tat zwischen 21.30 Uhr am Samstagabend und Sonntagsmorgen 8.20 Uhr ereignet haben. Die Polizei bitte Zeugen, die in diesem Zeitraum in der Düdelinger rue Comte de Bertier etwas auffälliges bemerkt haben, zu melden.

(L'essentiel)