Arbeiter nach Sturz aus vier Metern schwer verletzt

Am Freitagvormittag ist ein Arbeiter auf einer Baustelle in der Rue de Strachen in Mensdorf aus etwa vier Metern in die Tiefe gestürzt. Der Mann musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am frühen Freitagabend mitteilt.

Nach Polizeiangaben schwebt der Mann aber nicht in Lebensgefahr. Zudem waren Beamte des Gewerbe- und Grubenaufsichtsamts (ITM) am Unfallort.

(L'essentiel)