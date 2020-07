Drogendealer legt Zugverkehr lahm

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein mutmaßlicher Drogendealer am Sonntagnachmittag den Bahnverkehr in Luxemburg lahmgelegt. Wie die Police Grand-Ducale am Montag mitteilt, wurden am Sonntag gegen 16.30 Uhr mutmaßliche Drogendealer auf der Place de la Gare gemeldet. Als die Beamten die Tatverdächtigen kontrollieren wollten, flüchteten die drei Personen in verschiedene Richtungen. Zwei der flüchtenden Personen konnten in Höhe der Passerelle am Bahnhof gestellt werden.

Der Dritte aber flüchtete über die Bahngleise, weshalb der Zugverkehr für einige Zeit eingestellt werden musste. Wie die Polizei mitteilt, konnte aber auch er nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Bei dem Zugriff wurden insgesamt 16 Plomben Heroin beschlagnahmt, welche ersten Untersuchungen nach den drei Tatverdächtigen zugeordnet wurden. Des Weiteren stellte die Polizei vier Mobiltelefone und Bargeld sicher.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die drei Tatverdächtigen festgenommen und heute dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

(aub/L'essentiel)