Polizei verhaftet Einbrecher nach Verfolgungsjagd

Nach einem Einbruch der Rue Tony Dutreux in Bonneweg hat sich die Polizei eine spektakuöäre Verfolgungsjagd mit drei Männern geliefert. Die Einbrecher flohen gegen 19.45 Uhr in einer schwarzen Mercedes E-Klasse vom Tatort.

Als die Beamten den Fluchtwagen in Höhe des Kreisverkehrs Irrgarten anhalten wollten, gab der Fahrer Vollgas. Danach fuhren die Täter auf die A1 und anschließend mit sehr hoher Geschwindigkeit und teils gefährlichen Fahrmanövern auf die A6 in Richtung Belgien. An der Ausfahrt Bartringen verließ der Fluchtwagen die Autobahn und flüchtete über die A1 zurück in Richtung Gasperich. Auf der Autobahnauffahrt streifte der Fluchtwagen einen unbeteiligten Wagen. Dabei entstand lediglich ein leichter Materialschaden. Mit hoher Geschwindigkeit und riskanten Fahrmanövern setzten die Täter ihre Flucht weiter über die A1 in Richtung A7 fort. Um keine Verkehrsteilnehmer zu gefährden folgten die Polizeistreifen in sicherm Abstand.

Hund schlägt sofort an

Auf der Ausfahrt Kirchberg verlor der Fluchtwagenfahrer schließlich die Kontrolle über den Mercedes, krachte gegen einen unbeteiligtem Wagen und kam in der Kurve zum Stillstand. Weil das Auto nun nicht mehr zu gebrauchen war, setzten die drei Täter die Flucht zu Fuß fort und versuchten die Beamten in einem Waldstück abzuhängen.

Ein Hundeführer, der an der Verfolgung beteiligt war, nahm die Fährte mit seinem Spurensuchhund auf. Der Hund schlug sofort an. Nach etwa zwei Kilometern wurde ein Tatverdächtiger gestellt. Die Suche nach den beiden anderen Flüchtigen musste in der Nacht abgebrochen werden. Das Diebesgut stellte die Polizei im Fluchtwagen sicher. Der mutmaßliche Täter wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und wird im Laufe des Nachmittags einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

(L'essentiel)