Fast 20.000 Euro bei Dealern beschlagnahmt

Die Polizei Luxemburg kann am Freitag einen kleinen Teilerfolg im Kampf gegen die Drogenkriminalität im Land feiern. Wie die Police mitteilt, sind seit Anfang Mai vier Drogenhändler auf frischer Tat geschnappt worden. Den größten Erfolg hatten die Beamten demnach am Dienstag in der Hauptstadt. Dem Rauschgiftdezernat der Kriminalpolizei ist es gelungen, gegen 12.30 Uhr zwei Drogendealer dingfest zu machen. Im Anschluss an die Festnahme durchsuchten die Polizisten zwei Wohnungen in der Rue Joseph Junk und in der Rue de Strasbourg.

Die Fahnder konnten dabei 304 Rauschgiftkugeln, gefüllt mit Heroin und Kokain, sicherstellen. Außerdem fanden die Ermittler in der Wohnung Bargeld im Wert von 19.290 Euro. Die beiden Männer sind am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt worden, der gegen sie Haftbefehle erließ.

Einen nicht ganz so großen Fund machten die Beamten am dritten Mai bei einer gemeinsamen Aktion mit dem Luxemburger Zoll. Auch hier wurden in Rodingen zwei Männer auf frischer Tat beim Drogenhandel erwischt. Bei ihnen stellten die Polizisten 476 Euro und sieben Heroinkugeln sicher. Außerdem beschlagnahmten die Einsatzkräfte ein Fahrzeug. Dieser Fall wurde ebenfalls vor einen Untersuchungsrichter gebracht, ob dieser Haftbefehle erlassen hat, ist unterdessen nicht mitgeteilt worden.

(L'essentiel)