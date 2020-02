Bauarbeiter finden Knochen am Musée de la Résistance

Bauarbeiter haben am Mittwochmorgen in Esch/Alzette Knochen ausgegraben. Bei den Grabungen am Musée de la Résistance im Stadtteil Brill stießen die Arbeiter gegen 8.40 Uhr auf die Gebeine.

Die Staatsanwaltschaft wurde über den Fund informiert, sie hat die Gerichtsmedizin beauftragt, den Ursprung der Knochen zu untersuchen. «Das sind keine menschlichen Knochen», sagte ein Polizeisprecher gegenüber L'essentiel. Wie die Polizei weiter mitteilte, habe «die Untersuchung ergeben, dass es sich bei den gefundenen Knochen zweifelsfrei um die Überreste sehr alter Tiere» handele.

(mme/L'essentiel)