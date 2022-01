Zwei Festnahmen nach Raubüberfall in Bonneweg

Die großherzogliche Polizei hat zwei Verdächtige im Rahmen der Ermittlungen zu einem Raubüberfall festgenommen. Das teilt die Police am Mittwochnachmittag mit. Es handele sich hierbei um einen Überfall in Bonneweg von Montagmorgen. Drei Frauen wurden an besagtem Tag in ihrem Haus von zwei Männern beraubt und bedroht, wie die Beamten der Police Grand-Ducale weiter mitteilen.

Noch am selben Tag gelang es der Kriminalpolizei - mit Hilfe anderer Polizeidienststellen -, zwei in Luxemburg wohnhafte Verdächtige zu identifizieren und festzunehmen. Einer von ihnen wurde am Dienstag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

(L'essentiel)