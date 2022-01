Unbekannte werfen Gegenstände auf Autos

Unbekannte haben in der Nacht vom 1. auf den 2. Januar in der Rue Emile Mark in Differdingen Gegenstände vom Dach eines im Bau befindlichen Gebäudes geworfen, berichtet die Polizei. Dabei wurde unter anderem die Windschutzscheibe eines fahrenden Autos getroffen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Die Police Grand-Ducale sucht aktuell nach Zeugen. Jeder, der Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (+352) 244 53 1000 oder per E-Mail an police.differdange@police.etat.lu mit der Polizei Differdingen in Verbindung zu setzen.

(L'essentiel)