Polizei kassiert Luxusautos, Drogen und Bargeld ein

Der Kriminalpolizei des Großherzogtums ist ein empfindlicher Schlag gegen die Drogenszene gelungen. Das teilt die Staatsanwaltschaft am Donnerstagnachmittag mit. Im Rahmen einer seit fast achtzehn Monaten andauernden Ermittlung hat die Abteilung Betäubungsmittel der Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit der Abteilung Geldwäschebekämpfung in der vergangenen Woche 15 in Luxemburg ansässige Verdächtige festgenommen.

Sie gehörten einer mutmaßlich gut organisierten Gruppe an, die in der Drogenszene und in der Geldwäsche aktiv waren. Fast 100 Polizisten, einschließlich der Sonderpolizeieinheit, waren bei dieser, laut der Staatsanwaltschaft «außergewöhnlichen» Operation im Einsatz.

Bei den zahlreichen Durchsuchungen, die hauptsächlich im Süden des Landes stattfanden, wurden mehr als sechs Kilo Marihuana, fünf Kilo Haschisch, drei Kilo Kokain und 80.000 Euro in bar gefunden und beschlagnahmt. Darüber hinaus wurden 17 Luxus-Autos – wie Ferrari, BMW M5, Mercedes G63 und C63S oder Range Rover – im Wert von mehr als 650.000 Euro sowie zwei Häuser und eine Wohnung beschlagnahmt. Mehrere hunderttausend Euro, die sich auf den Bankkonten der verschiedenen Verdächtigen befanden, wurden ebenfalls eingefroren.

(sw/L'essentiel)