Video zeigt Festnahme mit gezogenen Waffen

Am späten Sonntagnachmittag sorgte ein Polizeieinsatz in der Rue Emile Mark in Differdingen für Aufsehen. In einem Video, das in den sozialen Netzwerken kursiert, sind mehrere Beamte der Police Grand-Ducale zu sehen, die einen Autofahrer mit gezogenen Waffen zum Aussteigen bewegen wollen. Der Videoclip stoppt ohne den Ausgang der Situation zu zeigen.

Die Police Grand-Ducale sorgte auf Nachfragen von L'essentiel für Klarheit. Nach einer Schlägerei zwischen mehreren Personen im Parc Gerlache hatte ein Zeuge der Polizei gemeldet, dass einer der Beteiligten bewaffnet gewesen sei. Die Beamten beschlossen daraufhin, einen verdächtigen Fahrer in der Rue Emile Mark in Differdingen festzunehmen.

Der Mann wurde anschließend zur Vernehmung auf die Polizeiwache gebracht. Eine Waffe wurde nicht sichergestellt, der Mann wurde wieder freigelassen.

