Die Police Grand-​​Ducale sucht diesen Mann

Die Luxemburger Polizei hat Fahndungsfotos eines Mannes veröffentlicht, der Mitte Dezember 2019 mit einer gestohlenen Kreditkarte Geld an einem Bankomaten abgehoben hatte.

Die Fahndungsfotos wurden am Automaten an der Place de Strasbourg in Luxemburg-Stadt aufgenommen.

Zweckdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Porte du Sud unter der Rufnummer (+352) 244 57 1000 oder per E-Mail an police.portedusud@police.etat.lu entgegen.

(sw/L'essentiel)