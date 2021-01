Duo überfällt Rollstuhlfahrer in seiner Wohnung

Am Samstagabend klingelten ein Mann und eine Frau an der Haustür eines Anwohners in Bonneweg. Die beiden Personen gaben sich als Mitglieder einer Wohltätigkeitsorganisation aus, so die Polizei.

Zuversichtlich ließ das im Rollstuhl sitzende Opfer das Duo herein. Er gab ihnen eine Spende von fünf Euro, aber die Eindringlinge wollten mehr. Als der Mann seine Brieftasche zurückzog, rissen die beiden Verdächtigen sie ihm aus der Hand und flohen. Anschließend hoben sie mit der Kreditkarte ihres Opfers Geld ab.

Die Fahndung wurde umgehend eingeleitet und die beiden Verdächtigen konnten am Abend im Bahnhofsbereich festgenommen und zeigten sich geständig.

(L'essentiel)