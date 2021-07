Polizei stoppt zahlreiche betrunkene Fahrer

Weil zwei Autofahrer am Dienstagabend zu tief ins Glas geschaut hatten, kamen sie jeweils von der Fahrbahn ab und landeten im Straßengraben. Das teilt die Police Grand-Ducale am Mittwoch mit. Die Unfälle ereigneten sich gegen 18.45 Uhr auf der N24 zwischen Beckerich und Oberpallen sowie gegen 20.30 auf dem CR162 Uhr zwischen Alzingen und Hassel. In beiden Fällen verlief ein Alkoholtest positiv. Den Unfallfahrern wurde der Führerschein entzogen, beide wurden nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Kurz nach Mitternacht fiel den Beamten zudem in Limpertsberg ein Wagen auf, der mit hoher Geschwindigkeit durch die Avenue Victor Hugo raste. Das Auto wurde gestoppt, bei der anschließenden Kontrolle ein zu hoher Alkoholspiegel des Fahrers festgestellt.

Gegen 1 Uhr stoppte eine Polizeistreife einen weiteren Autofahrer in der Rue de Strasbourg in Luxemburg-Stadt, da der Fahrer ein Rotlicht missachtet hatte. Auch hier endete der Alkoholtest positiv, sodass der Fahrer seinen Führerschein abgeben musste. Gegen 2.30 Uhr wurde bei einer Fahrzeugkontrolle in der Avenue Emile Reuter in Luxemburg-Stadt zu hoher Alkoholeinfluss bei einem Autofahrer festgestellt, zudem verlief hier auch ein Drogentest positiv.

(sw/L'essentiel)