Junger Luxemburger verursacht mehrere Unfälle

Am Dienstagnachmittag ereignete sich gegen 13.25 Uhr in Höhe des Kreisverkehrs Wasserliesch ein Verkehrsunfall. Dabei wurde ein junger Mann aus Luxemburg verletzt.

Der 20-Jährige war in Richtung Trier unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr Wasserliesch kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel, kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen und bretterte erneut über die linke Fahrbahn einen Abhang herunter, wo er schließlich zum Stehen kam. Der 20-Jährige wurde durch den Aufprall verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Am Pkw entstand Totalschaden.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 20-Jährige zuvor bereits sowohl in Tawern als auch in Konz insgesamt drei weitere Verkehrsunfälle verursacht hat und sich danach unerlaubt von den Unfallstellen entfernt hat. Hierbei entstand lediglich Sachschaden. Während der Bergung des Unfallfahrzeuges kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Strecke musste für eine halbe Stunde voll gesperrt werden.

(chb/L'essentiel)