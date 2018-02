Polizei lässt für illegale Müllentsorgung blechen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Damit hat der Täter wohl nicht gerechnet, als er seinen Müll am Straßenrand abgeladen hatte: Für die illegale Entsorgung muss er eine saftige Gedstrafe zahlen.

Am gestrigen Samstag wurde zwischen Bettendorf und Hessemillen in der Gemeinde Eppeldorf eine große Menge Müll an einem Waldweg gesichtet. Als die Behörden den Müll durchsuchten, sind sie auf einen Hinweis gestoßen. Damit konnten sie den Besitzer ausfindig machen. Gegen den Straftäter wurde ein Bußgeld verhängt.

(jg/L'essentiel)