Zwei Autobrände binnen weniger Stunden

In Tetingen hat am Freitagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache ein Pkw gebrannt. Laut Police Grand-Ducale wurde das brennende Fahrzeug in der Nähe der Kirche gegen 6 Uhr gemeldet.

Die Fotos eines L'essentiel-Lesers zeigen, dass die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle hatte. Auf Nachfrage bemüht sich die Polizei um nähere Informationen.

Bereits am Donnerstagabend war in Bettembourg gegen 21 Uhr ein Feuer an einem Auto ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Wagen parkte in der Rue de Mondorf. Auch hier ist die Brandursache bislang nicht geklärt. Wegen der starken Rauchentwicklung bei diesem Fahrzeugbrand mussten die Feuerwehrleute mit Gasmasken ausgerüstet gegen die Flammen vorgehen.

Letztlich konnte der Brand gelöscht werden, ohne dass jemand zu Schaden kam. Das Bildmaterial der Feuerwehr zeigt, unter welch widrigen Umständen die Löscharbeiten vor sich gegangen sind.

Zu einem weiteren Zwischenfall mit einem Auto ist es Donnerstagnacht in Düdelingen gekommen. In der Rue de Wolmerange wurde das Auto einer Frau gestohlen, die gerade dabei war eine Kneipe zu verlassen. Sie hatte den Motor ihres Wagens gestartet, um ihn zu enteisen. « Anschließend ging sie nochmals zurück in eine Schenke. Als sie kurze Zeit später zurückkehrte, war ihr Wagen verschwunden», teilt die Police Grand-Ducale mit.

(L'essentiel )