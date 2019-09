Zwei Schwerverletze Biker nach Crashs

Vier Verletzte Motorradfahrer, zwei davon schwer verletzt. Das ist die Bilanz auf Luxemburgs Straßen am vergangenen Samstag. Das teilte die Police Grand-Ducale am Sonntag mit. Der erste Unfall ereignete sich um 10:05 Uhr auf der CR 145 nach Canach. Ein Auto übersah beim Einparken ein Motorrad, das aus der Gegenrichtung kam. Der Fahrer des Motorrades wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde er in eine Klinik gebracht.

Gegen 13 Uhr verlor ein Motorradfahrer in einer Linkskurve auf der CR 122 bei Flaxweiler die Kontrolle über seine Maschine. Das Motorrad rutschte in den Graben und der Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er musste zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Wenig später kollidierten ein Motorrad und ein Auto auf der Rue Théodore-de-Wacquant in Esch/Alzette. Da der Motorradfahrer über schmerzen klagte, wurde auch er ins Krankenhaus eingeliefert.

Kurz vor 17 Uhr war eine Gruppe niederländischer Motorradfahrer auf der CR 122 bei Vianden unterwegs. Einer der Fahrer fiel in einer Linkskurve und rutschte über die Fahrbahn. Er kollidierte mit einem Straßenschild und musste noch am Unfallort medizinisch versorgt werden. Mit schweren Verletzungen wurde er ins Krankenhaus gebracht.