Wenige Alko-​​Fahrer am Wochenende unterwegs

Die Polizei hat auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am Samstag zwischen 21 Uhr und 22 Uhr in Strassen in der Rue de Reckenthal und von Samstag auf Sonntag ab 23 Uhr in Bartringen in der Route de Longwy großangelegte Alkoholkontrollen durchgeführt. Die Tests wurden im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle durchgeführt. Erfreulich war, dass es kein konkretes Fehlverhalten der Autofahrer gab.

Insgesamt kontrollierten die Beamten 185 Fahrer an den beiden Tagen. Dabei zogen sie lediglich einen einzigen Führerschein ein. Zwei weitere Fahrer erhielten ein Bußgeld, einer kam mit einer mündlichen Verwarnung davon. Das dürfte eines der ruhigeren Wochenenden für die Police Grand-Ducale gewesen sein.

(L'essentiel)