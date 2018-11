Luxemburger Polizei stoppt zehn Promille-​​Fahrten

Die Polizei hat in der Nacht auf Freitag auf der N31 in Livingen und der N3 in Frisingen zehn Autofahrer mit Alkohol am Steuer erwischt. Zwei Fahrer waren derart «durch den Wind», dass sie ihren Führerschein auf der Stelle bei den Beamten abgeben mussten. Insgesamt mussten 224 Autofahrer zwischen 22.30 und 2.30 Uhr ins Atemalkoholmessgerät blasen.

In der Avenue de la Gare in Wiltz weckte die Polizei um 1 Uhr morgens eine Autofahrerin auf, die in ihrem Wagen eingeschlafen war. Wie sich herausstellte, hatte die Frau zuvor ordentlich über den Durst getrunken. Sie bekommt ein Fahrverbot zugestellt.

(L'essentiel)