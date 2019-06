Frau soll Partner Messer in Brust gestochen haben

Zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung ist es am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr in Bondorf gekommen. Hierbei soll eine Frau ihrem Partner mit einem Messer in die Brust gestochen und diesen verletzt haben. Das Opfer wurde vom Notarzt bereits vor Ort behandelt und anschließend in Krankenhaus gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Frau festgenommen und am Montag dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Die Ermittlungen laufen.

(L'essentiel)