Flüchtiger Fahrer lässt Verletzten zurück

Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag einen Zeugenaufruf gestartet, um zu klären, was am Mittwoch gegen 17.40 Uhr an der Ecke der Route d'Esch und der Rue d'Abweiler in Bettemburg passiert ist. Ersten Angaben zufolge war ein Traktor in die Rue d'Abweiler eingefahren, als ein entgegenkommender Autofahrer mit einem weißen Geländewagen versuchte, in die Route d'Esch einzufahren.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Fahrer des Traktorsstark ab, und das Fahrzeug kippte unter dem Druck des Anhängers um. Der Fahrer wurde dabei verletzt. Der Autofahrer flüchtete vom Unfallort. Zeugen sind gebeten, sich unter der Telefonnummer 244 611000 oder per E-Mail unter police.reiserbann@police.etat.lu zu melden.

(L'essentiel )