Seit Sonntag vermisster Mann tot aufgefunden

Seit Sonntag wurde ein Mann aus Luxemburg vermisst.

Am Montagmorgen nun die traurige Gewissheit: Nachdem der Mann zuletzt am Sonntag, gegen 13 Uhr, im Krankenhaus Luxemburg-Eich gesehen wurde, ist er laut der Police Grand-Ducale am heutigen Montag leblos aufgefunden worden.

(pp/L'essentiel)