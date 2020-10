Drei Autos brennen auf Bahnhofsparkplatz

Am Mittwochabend kam es auf dem Parkplatz des Bahnhofs von Düdelingen zu einem Autobrand. Das Feuer wurde gegen 21.30 Uhr gemeldet, so die Police Grand-Ducale in einer Pressemitteilung. Als Feuerwehr und Polizei vor Ort eintrafen, hatten die Flammen bereits auf zwei benachbarte Autos übergegriffen.

Ein weiteres Fahrzeug auf dem Parkplatz wurde dem Bericht zufolge leicht beschädigt, verletzt wurde niemand. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei könnte es sich um einen Fall von Brandstiftung handeln.

(L'essentiel)