Polizei nimmt die Motorradfahrer ins Visier

Zwischen 2015 und 2018 kamen bei Verkehrsunfällen im Großherzogtum insgesamt 25 Motorradfahrer ums Leben. Neun Todesfälle verzeihnete die Police Grand-Ducale allein im Jahr 2018. Fast die Hälfte der in Unfälle verwickelten Biker, kommen nicht aus Luxemburg. Besonders viele Unfälle ereignen sich im Norden und im Osten des Landes und an sonnigen Tagen. Die Hauptunfallursache ist überhöhte Geschwindigkeit.

Da Motorradfahrer in der Unfallstatistik zu oft auftauchen, führt die Polizei in den Sommermonaten groß angelegte Kontrollen durch. Im Luxemburger Norden fand bei Kautenbach bereits eine Erste statt. Daran waren 15 Beamte aus dem Großherzogtum und Polizisten aus Belgien beteiligt. Mit weiteren gezielten Kontrollen will die Police Grand-Ducale in den kommenden Wochen ihre Präsenz auf den Straßen hochhalten.

1010 Strafzettel in zwei Monaten

Die Polizei betont in einer Pressemitteilung, dass diese Kontrollen nicht repressiver Natur sind, sondern auch die Motorradfahrer für die Verkehrssicherheit sensibilisieren sollen. An beliebten Motorradstrecken kommt auch der «Tarnkappenblitzer» (Enforcement Trailer) zum Einsatz. Dessen Standort wird regelmäßig gewechselt. Es wird jedoch nicht nur die Geschwindigkeit gemessen, sondern auch der Zustand der Bikes und die Ausrüstung der Fahrer überprüft. Stellt die Polizei grobe Mängel fest, wird das Gefährt gegebenenfalls aus dem Verkehr gezogen

Im Mai und im April stellte die Polizei insgesamt 1.010 gebührenpflichtige Verwarnung von je 49 Euro aus – 368 an Motorradfahrer und 642 an Auto- und Lkw-Fahrer. 115 Motorradfahrern zahlten 145 Euro bezahlen und bekamen zwei Punkte vom Führerschein abgezogen. In 49 Fällen wurde aufgrund der hohen Geschwindigkeitsüberschreitung Anzeige erstattet.

(sw/L'essentiel)