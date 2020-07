Polizei fasst Heroindealer auf frischer Tat

Die Police Grand-Ducale hat am Freitagnachmittag in Petingen einen Drogendealer verhaftet. Ein Zeuge hatte den Beamten zuvor mitgeteilt, dass er eine Person beobachtet hat, die eine Plastiktüte auf dem Friedhof versteckte. Die Polizei überprüfte den Ort und fand «eine signifikante Menge Rauschgift» in der Tüte.

Die Beamten legten sich daraufhin auf die Lauer. Wenig später konnten sie den Mann festnehmen, da er zu seinem Versteck zurückgekehrt war. Im Zuge der Ermittlungen wurden mehr als 4700 Euro Bargeld, elf Gramm Kokain und fast 48 Gramm Heroin beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Verdächtigen sowie dessen Vorführung beim Untersuchungsrichter an.

(sw/L'essentiel)