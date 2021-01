21-​​Jähriger wird seit fünf Tagen vermisst

#Disparition inquiétante

Keita Moussa, un homme âgé de 21 ans, a disparu en date du 24. janvier.



Keita Moussa souffre d’une épilepsie.

Description et photo : https://t.co/OIhOccwUQ4



Infos pour la Police de la capitale :

☎ (+352) 244 40 1000 ou le 113. — Police Luxembourg (@PoliceLux) January 29, 2021

Keita Moussa, ein 21-jähriger Mann, wird seit dem Abend des 24. Januar vermisst, wie die Police Grand-Ducale am Freitag mitteilte. Er war zuletzt in einer sozialen Einrichtung in Luxemburg untergebracht.

Keita Moussa ist Epileptiker und muss täglich Medikamente nehmen, die er derzeit nicht bei sich hat. Er ist etwa 1,80 Meter groß, schlank, hat derzeit kurze schwarze Haare und spricht Französisch.

Wer Informationen hat, die helfen könnten, ihn zu finden, kann sich an die Polizeistation unter (+352) 244 40 1000 oder die Notrufnummer 113 wenden.

(L'essentiel)