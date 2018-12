Einbrecher-​​Trio im Raum Neudorf auf der Flucht

Nach einem Einbruch in Bonneweg wollten die drei Täter in einem schwarzen Mercedes mit belgischem Kennzeichen auf der A1 in Richtung Deutschland fliehen, bauten dann aber im Bereich der Autobahnabfahrt auf den Kirchberg einen Unfall, in welchen auch zwei andere Fahrzeuge verwickelt waren. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in den angrenzenden Wald.

Die Polizei hat nach der Flucht sofort eine größere Suchaktion gestartet und vermutet die flüchtigen Verbrecher jetzt im Raum Neudorf/Cents. Streifenwagen und Hundeführer sind in dem Gebiet im Einsatz.

Weiterhin wird immer noch empfohlen keine Anhalter im näheren Umkreis mitzunehmen. Bei Hinweisen sollen sich Bürger sofort an die Telefonnummer 113 wenden.

#Einbruch in Bonneweg 3 #Täter auf der Flucht mit schwarzem Mercedes E verunfallt auf #Kirchberg. Aktuelle Fahndung im Raum Kirchberg nach 3 verdächtigen Personen - Keine Anhalter mitnehmen - #Hinweise bitte sofort an 113 — Police Luxembourg (@PoliceLux) December 20, 2018

#Update- Gemäss den Ermittlungen befinden sich die flüchtigen #Tatverdächtigen mittlerweile im Raum Neudorf/Cents. #Polizeistreifen und Hundeführer suchen intensiv die Stadtteile ab.

Weiterhin bitte alle verdächtigen Personen auf dem Stadtgebiet dem Polizeinotruf 113 melden ... — Police Luxembourg (@PoliceLux) December 20, 2018

(L'essentiel)