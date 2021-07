Staubteufel wirbelt Hüpfburg um und verletzt vier Kinder

Auf einer privaten Party in Mutfort ist am Sonntagnachmittag ein Staubteufel über eine Hüpfburg gefegt und hat diese in Bewegung versetzt. Dabei wurden vier Kinder im Alter zwischen fünf und neun Jahren verletzt. Sie wurden zur Behandlung in das Kinderkrankenhaus gebracht.

Nach den ersten Erkenntnissen der Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft, erfüllte die Hüpfburg alle Sicherheitsstandards. Laut MeteoLux handelt es sich bei dieser Art von Luftwirbel um ein Phänomen, das kaum vorhersehbar ist.

(L'essentiel)