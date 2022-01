Polizei ertappt Kokain-​​Dealer auf frischer Tat

Polizeibeamte haben am Montagnachmittag in der Rue de l'Industrie in Rodingen einen Drogenverkauf beobachtet, heißt es in einer Pressemitteilung am Dienstag. Der mutmaßliche Drogenhändler und zwei Käufer seien gerade dabei gewesen, ihr Geschäft abzuwickeln, als sie von den Polizisten auf frischer Tat ertappt wurden.

Die Beamten beschlagnahmten das Kokain und informierten die Staatsanwaltschaft. Darüber hinaus wurde der mutmaßliche Dealer von der Polizei festgenommen und am Dienstagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

(L'essentiel)