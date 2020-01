Bach in Grevenmacher mit Heizöl verschmutzt

Das CIS Grevenmacher-Mertert rückte am Montagnachmittag wegen einer Umweltverschmutzung in Grevenmacher aus. In der Rue de Tanneurs war Kraftstoff in die Ruedbaach gelaufen. Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, stellten sie zunächst einen ungewöhnlichen Geruch und wenig später einen Ölfilm auf dem Bach fest.

Um eine weitere Ausbreitung der Substanz zu verhindern, errichtete die Feuerwehr mit Ölbindeschlängeln eine Sperre. Danach stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich um Heizöl handelte, machten auch das Leck ausfindig und dichteten es ab. Ein weiterer Ölaustritt konnte so verhindert werden.

Gegen 17.30 Uhr war der Einsatz beendet. Mit einem weiteren Ölschlängel konnte ein weiterer Austritt in den Bach verhindert werden. Vor Ort war auch die Police Grand-Ducale. Das Wasserwirtschaftsamt wurde von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt.

(sw/L'essentiel)