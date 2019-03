Jugendliche verprügeln Kontrolleur und Lokführer

Es war ein ungewöhnlicher Vorfall, der sich am Samstagabend gegen 23.45 Uhr am Bahnhof Oetringen, östlich der Hauptstadt, ereignete. Als ein Zug der Linie Wasserbillig-Luxemburg in den Bahnhof einfuhr, bemerkte der Kontrolleur, dass eine Gruppe Jugendlicher auf dem Bahnsteig zu nah an den Gleisen ging. Er bat sie daher, von dem gefährlichen Bereich zurückzutreten.

Dann eskalierte die Situation, wie die Police Grand-Ducale am Sonntag berichtete. Anstatt sich daran zu halten, kamen die Jugendlichen auf den CFL-Mitarbeiter zu und schlugen ihn. Als der Lokführer die Situation sah, kam er seinem Kollegen zur Hilfe und erhielt ebenfalls ein paar Schläge. Beide Opfer wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Eine Untersuchung wurde in die Wege geleitet.

(jg/L'essentiel)